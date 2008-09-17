Тимошенко и Тополанек заявили об одинаковой позиции по Грузии

Главы правительств Украины и Чехии Юлия ТИМОШЕНКО и Мирек ТОПОЛАНЕК заявляют об одинаковых позициях и оценках военного конфликта в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО и М.ТОПОЛАНЕК сообщили сегодня в заявлении для журналистов в Киеве после завершения украинско-чешских межправительственных переговоров.

«Наша позиция вместе с премьер-министром Чехии, собственно и с Евросоюзом по военному конфликту в Грузии является общей и однозначной: Мы поддерживаем целостность территории Грузии, мы поддерживаем европейский план урегулирования конфликта. Мы являемся партнерами в том, чтобы осуществлять урегулирование конфликта в самые кратчайшие сроки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь М.ТОПОЛАНЕК подтвердил, что сегодня в ходе украинско-чешских переговоров обсуждалась реакция национальных правительств на ситуацию в Грузии. «Мы имеем одинаковую точку зрения о том, что территория Грузии является неделимой. Я хочу отметить, что Чехия и Украина были первыми, которые оказали Грузии финансовую и гуманитарную помощь», - подчеркнул премьер-министр Чехии.