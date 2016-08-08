В УКРОПе предлагают ввести в Украине политическую люстрацию по примеру Польши и Чехии

Как сообщил политик на своей странице в Facebook, проект закона № 4688 «О внесении изменений в Закон Украины «Об очищении власти» (относительно перечня лиц, которые подлежат люстрации)» позволит применить в Украине принципы политической люстрации по образцу Польши и Чехии, которые в начале 90-х тоже освобождались от влияния Кремля и его коллаборантов.

Нардеп подчеркнул, что на сегодня из всех представителей пророссийски настроенной бывшей власти люстрация коснулась только чиновников, впрочем, и они до сих пор имеют право баллотироваться на выборные должности всех уровней и даже в Верховную Раду. «В то же время депутаты всех уровней, партийные функционеры от ПР и КПУ, то есть именно политические деятели, главные проводники линии режима Януковича, среди которых есть идеологи и соорганизаторы антиукраинской политики Януковича, избежали каких-либо ограничений и санкций», – отметил Андрей Денисенко.

Поэтому народный депутат предлагает ввести пожизненный запрет на назначение и избрание в органы государственной власти и местного самоуправления руководителям областных советов, облгосадминистраций, министрам и нардепам от ПР и КПУ, которые работали на своих должностях в период с 2011 по 2013 годы, а также членам центральных руководящих органов этих партий. А депутаты местных советов, партийные функционеры областного, городского и районного уровней должны получить запрет на власть сроком на 10 лет.

Кроме того, законопроект предлагает пожизненно запретить чиновникам и депутатам от этих партий служить в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органах. «Законопроект о политической люстрации по своей сути является Актом ограничения пятой колонны Кремля. Его принятие позволит выполнить стратегическую задачу государственного строительства и национальной безопасности – оставить пророссийские элиты вне власти и влияния на общенациональную и местную политику», – убежден политик.

Андрей Денисенко также добавил, что принятие законопроекта лишит промосковских политиков, которые проводят антиукраинскую деятельность, возможности прикрываться депутатской неприкосновенностью и работать на осуществление реванша, возвращение Малороссии, собственное дальнейшее коррупционное обогащение и геополитический разворот Украины в сторону России.