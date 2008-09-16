Янукович: коалиция исчезла «як роса на сонці»

Партия регионов не будет инициатором досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что ПР не была инициатором прошлых внеочередных выборов и не будет «сейчас инициировать внеочередные парламентские выборы, если они состоятся».

По его словам, необходимо ответить на вопрос, что нужно украинскому народу – ссоры, драки, или эффективная политика власти, которая приведет к улучшению жизни людей.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня все являются свидетелями того, что «воз, который мы с вами называли демократической коалицией, проехал окончательно». «Воз уже поехал и застрял в болоте», - добавил он. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «политика помаранчевых привела к тому, что Украина долго была на грани перманентных потрясений, кризисов, скандалов». По его словам, «авантюрное втягивание Украины в НАТО и неразумное поведение власти во время грузино-российского конфликта» ставили под угрозу безопасность Украины. Он подчеркнул, что «помаранчевая коалиция, которой на самом деле никогда не существовало, исчезла “как роса на солнце”. В.ЯНУКОВИЧ сказал, что представители помаранчевых сил «разбазарили лимит доверия». По его словам, невозможно принимать важные решения без ведущих политических сил в парламенте. Лидер фракции ПР также считает, что необходимо поставить целью в парламенте внесение изменений в Конституцию Украины, четко разграничив полномочия ветвей власти, а также согласовать принципы внутренней и внешней политики, «застраховать страну от действий нерадивых политиков, какую бы должность они не занимали».

В.ЯНУКОВИЧ выступает за проведение ряда реформ, среди которых судебная, а также унормирование законодательства, которое касается проведения местных референдумов. Он также отметил необходимость «существенно повысить уровень жизни людей».