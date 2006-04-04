ЦИК получила все протоколы и теперь возвращает их обратно

В Центральную избирательную комиссию поступили протоколы со всех 225 территориальных избирательных округов, из которых 90 - возвращены окружным комиссиям для уточнения:

Об этом сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня журналистам.

«Я подчеркиваю, что уточнения не касаются пересмотра количества голосов, отданных за определенные политические силы. Речь идет о тех нарушениях, которые были допущены при составлении протоколов», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Справка УНИАН. В Украине 26 марта состоялись выборы народных депутатов и депутатов местных советов. В общегосударственный список избирателей было включено 37 млн. 458 тыс. 555 граждан Украины, из которых 25 млн. 352 тыс. 243 избирателя приняли участие в голосовании. Явка избирателей 26 марта составила 67,7%.

ЦИК рассчитывает обить окончательные результаты голосования в конце первой декады апреля.