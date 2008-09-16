Россия может компенсировать потерю базы флота в Севастополе

Россия может компенсировать возможную потерю главной базы Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе за счет новых баз и усиления присутствия в Средиземном море, заявил РИА Новости начальник оперативного управления ЧФ контр-адмирал Андрей Баранов.

"Безусловно, уход (ЧФ) России из Крыма скажется на снижении безопасности России на юге. Компенсация возможна за счет новых баз и на просторах Средиземного моря", - сказал Баранов.