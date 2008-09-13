Что Ющенко собирается делать в Днепропетровской области?

14 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с рабочей поездкой посетит Днепропетровскую область.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, в 17:20 В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия Мемориала жертвам политических репрессий и Голодомора (Днепропетровский район, 9-й километр Запорожского шоссе).

Прямую трансляцию мероприятия будет обеспечивать «5 канал». Также торжества в прямом эфире будет транслировать Национальная телекомпания Украины.

В 19:30 Президент примет участие в торжественной церемонии открытия стадиона «Днепр» футбольного клуба «Днепр» (Днепропетровск, ул. Щорса, 4).

Прямую трансляцию мероприятия будет обеспечивать «5 канал» и ТЕТ. Также торжества в прямом эфире будет транслировать НТКУ.