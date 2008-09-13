В БЮТ готовы взять в коалицию почти все парламентские силы?

Заместитель председателя фракции БЮТ Богдан ГУБСКИЙ заявляет, что блок активно готовится к внеочередным парламентским выборам.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу INTV.

Б.ГУБСКИЙ считает, что в случае досрочных выборов от БЮТ в парламент будет избрано 226 депутатов.

Однако он не исключает и создание коалиции с Партией регионов, в то же время отмечая, что БЮТ не ведет переговоров с “регионалами”.

“Нет, не ведем. А зачем? По моему мнению, я бы пошел на выборы. Лучший вариант – прошли выборы, мы больше всего набрали и сами сформировали большинство. А возможно, еще в этом созыве будет большая коалиция – мы, НУ-НС, “Регионы”, Блок Литвина”, - сказал Б.ГУБСКИЙ.