Триста голосов в ВР? - Богатырева уверена, что это - бравада

«Трех сотен голосов, необходимых для изменения Основного Закона, у ПР и БЮТ не будет!» Так секретарь СНБО Раиса Богатырева в интервью «Обозревателю» отреагировала на предположение, что союз регионалов с бютовцами в ВР позволил бы завершить конституционную реформу, конца которой не видно из-за угрозы перманентных внеочередных выборов вплоть до 2010 года.

«Все заявления о полной подконтрольности депутатов двух фракций – бравада, - убеждена Богатырева. - Такая же, как в предыдущие годы. Одна коалиция уже хвасталась наличием конституционного большинства, которого, на поверку, у нее не оказалось».

Богатырева не стала опровергать предположение, что фактически прозвучал намек на то, что ситуативные выгоды от сотрудничества с БЮТ кажутся привлекательными недостаточному числу бело-голубых депутатов. «Потенциальный итог такого сотрудничества – подрыв государственных устоев, - уточнила секретарь СНБО. - Чреватый, в свою очередь, реальной угрозой суверенитету да и бизнесу. Это понимают многие члены не только ПР, но и БЮТ, и Блока Литвина».