Ющенко: контрактной армии не будет ни через год, ни через четыре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в ближайшие годы в Украине не состоится полный переход на контрактную армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Черкасской области.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что переход на контрактную армию состоится в 2009 году.

«Я вам могу сказать, контрактной армии не будет ни через год, ни через два, ни через три, ни через четыре», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что такого низкого финансирования, как в этом году, не было еще никогда, а на следующий год планируется еще меньше – 0,85% от ВВП. Президент сказал, что при таком уровне финансирования говорить о переходе на контрактную армию невозможно.

«Если это называется думать об украинской оборонной политике, то это неправильно», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о переходе на контрактную армию с 1 января 2009 года, и обратилась в Министерство финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета на следующий год необходимые для этого расходы.

В тот же день министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отметил, что осуществить переход Вооруженных сил Украины на комплектование военнослужащими контрактной службы до 1 января 2009 года - невозможно. По словам Ю.ЕХАНУРОВА, для реализации этой задачи в течение нескольких месяцев необходимо набрать около 30 тыс. контрактников. При этом он сообщил, что, например, за весь текущий год количество таких военнослужащих в ВСУ увеличилось всего на 1 тыс. 211 чел. и составило в целом 53 тыс. при потребности в 80 тыс. "Выполнить эту задачу к началу 2009 года - учитывая имеющиеся, неудовлетворительные объемы финансирования – невозможно. Я не могу ничего обещать, пока не увижу решения украинского парламента относительно реального материально-финансового и социального обеспечения в этой сфере», - сказал министр обороны.