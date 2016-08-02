Одесский суд отказал в экстрадиции в Египет исламиста, подозреваемого Интерполом в терроризме

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь суда Вероника Череватая, соответствующее постановление вынесено на прошлой неделе.

И.о. руководителя Одесской местной прокуратуры №1 обратился к судье с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для обеспечения выдачи гражданина, который 22 июня был задержан сотрудниками Одесского пограничного отряда в аэропорту "Одесса".

Суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил частично. "Подозреваемому определен круглосуточный арест с обязательным ношением электронного браслета", - отметила Череватая.

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Такая мера будет действовать, пока не решится вопрос об экстрадиции гражданина, или до окончания срока (1 год).

Согласно постановлению суда, указанный гражданин зарегистрирован в Турции, ранее не судим, разыскивается за совершение на территории Египта уголовных преступлений, в частности преступлений в виде демонстрации силы, угрозы применения насилия, умышленного убийства, применения силы к служащим, уничтожения государственной собственности, причинения умышленного вреда, участия в организованной преступной группировке, незаконного владения и приобретения оружия и боеприпасов.

Адвокат Элизаби заявил, в частности, о том, что его подзащитный болен и не может находиться в местах лишения свободы, а ходатайство прокуратуры не содержит всех необходимых документов, предусмотренных УПК Украины и договором между Украиной и Египтом об экстрадиции.

Отмечается также, что Элизаби, будучи осведомленным об уголовном преследовании египетскими властями, прибыл в Украину, получив соответствующую визу, и не скрывался от правоохранительных органов. Он трудоустроен в Турции, является членом объединения арабских инженеров, совладельцем фабрики, имеет постоянное место жительства в Одессе.

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Изучив материалы, заслушав мнение сторон, суд признал, что материалы, которые предусматривают экстрадицию, предоставлены не в полном объеме.

Также суд увидел в деле политическую подоплеку, что в принципе исключает экстрадиции по линии Интерпола. Это утверждение аргументировано тем, что в июне 2013 года в результате военного переворота армия свергла избранного президента Египта Мухаммеда Мурси, который возглавлял Партию свободы и справедливости, членом и одним из основателей которой также является Элизаби. Партия была объявлена незаконной, а в 2014 году президентом Египта стал Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, который возглавил военный переворот против Мурси.

"Были проведены массовые аресты и наложены суровые наказания, вплоть до смертной казни", - сказано в постановлении суда. В нем также говорится, что из-за событий 2013 года Элизаби был вынужден покинуть свою страну.