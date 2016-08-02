Украина открыла почетное консульство в Сан-Марино

Как сообщает на своей странице в Facebook департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины, его возглавил гражданин Италии - предприниматель и президент итальянской Ассоциации лесного хозяйства Андреа Негри.

Среди основных задач почетного консульства – оказание бесплатной консультационной помощи и содействие в случае попадания граждан Украины в чрезвычайные ситуации на территории Сан-Марино, а также расширение возможностей по продвижению интересов Украины в этом государстве на политическом и экономическом направлениях.

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Адрес почетного консульства: Contr. Borgoloto, n.17/23, San Marino 47890.

Телефон: +39 0549/879420, факс: +39 0549/879420, электронная почта: consolatoucrainarsm@alice.sm.

Почетное консульство будет работать с 10:30 до 12:30 по вторникам и четвергам.