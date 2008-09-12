Ющенко стал на место Апостола Павла (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор Ющенко вчера посетил ”Большой антикварный салон 2008”. Среди экспонатов выставки - народные деревянные скульптуры из собственной коллекции Президента.

(Святых апостолов Петра и Павла Православная Церковь называет Первоверховними. Этим почетным поименованиям они отмечены за особый вклад в распространение Христового учения среди языческих народов и показали высшие примеры преданности и любви к Иисусу Христу и его делу на земле).

На "Антикварном салоне" представлены живопись и скульптура представителей звездной Парижской школы (произведения Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Константина Бранкузи, Жака Липшица, Альберто Джакометти, Марка Шагала, Мане-Каца, а также известных выходцев из Украины – Александра Архипенко, Ханны Орловской, Олександры Экстер, Николая Глущенко; православные иконы XVI-XVIII века), народная деревянная скульптура (из коллекций Виктора Ющенко, Игоря Воронова, Александра Фельдмана, Юрия Цвенгроша, Сергея Таруты, Александра Прогнимака, Леонида Комского, Петра Гончара, Олега Пинчука, Павла Гудимова и др.).

Выставка в Украинском Доме будет открыта до 14 сентября.

Фото Николая Палитры, Козьмы Федченко / УНІАН