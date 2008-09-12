Карпачева пожаловалась на Тимошенко в Конституционный суд

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции (конституционности) Постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики» от 30 июля 2008 года № 692.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 30 июля принял постановление “Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики”, по которому на МВД должны были быть возложены задачи по реализации государственной политики в сфере миграции, а Государственный департамент по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, действующий в системе МВД как правительственный орган, предлагалось переименовать в Государственный департамент миграционной службы.

Вместе с тем Президент остановил действие этого постановления и также обратился в КС с представлением относительно определения конституционности принятого правительством документа.