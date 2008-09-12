Регионалы решили, что "ширка" с БЮТ лучше досрочных выборов

В Партии регионов не собираются на досрочные парламентские выборы и надеются создать широкую коалицию с БЮТ.

Так в партии прокомментировали прогноз Комитета избирателей Украины, эксперты которого ожидают досрочных выборов в середине декабря, сообщает "Немецкая волна".

Представитель Партии регионов Василий ХАРА уверен, что новые досрочные выборы не имеют смысла и не изменят состава Верховной Рады. «Это на целый год политические силы волей-неволей будут заниматься выборами. Это значит, что мы забудем об экономике, внешней политике государства и другом», - констатирует «регионал».

Вместе с тем, по мнению экспертов КИУ, явка избирателей на возможных досрочных выборах не превысит 60%, поскольку люди устали от политики.

Однако, по прогнозу председателя правления Комитета избирателей Игоря ПОПОВА, повестка дня, по сравнению с предварительными выборами, значительно изменится. «На первый план выйдут вопросы внешней политики, международной безопасности. Другим горячим вопросом станет, кто кого и сколько раз предавал, и, конечно, прогнозы и обещания политических сил, кто и с кем будет работать в новой коалиции», - считает он.

И.ПОПОВ допускает, что количество фракций в новом парламенте может вырасти до восьми за счет блоков Арсения ЯЦЕНЮКА, Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и объединения «Свобода».