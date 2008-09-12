Сегодня Ющенко пообщается с прессой в прямом эфире
09:53, 12 сентября 2008Политика
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Президент едет в Черкасскую область
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневную рабочую поездку в Черкасскую область.
Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО посетит село Водяники Звенигородского района, где ознакомится с работой предприятия по глубокому замораживанию фруктов и ягод.
Президент также проведет короткое общение с прессой.
Прямую трансляцию общения главы государства с прессой в 12.10 будут вести Национальная телекомпания Украины и “5-й канал”.
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