Сегодня Ющенко пообщается с прессой в прямом эфире

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневную рабочую поездку в Черкасскую область.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО посетит село Водяники Звенигородского района, где ознакомится с работой предприятия по глубокому замораживанию фруктов и ягод.

Президент также проведет короткое общение с прессой.

Прямую трансляцию общения главы государства с прессой в 12.10 будут вести Национальная телекомпания Украины и “5-й канал”.