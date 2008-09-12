Инфляция - ниже прогноза пессимистов, но выше, чем говорила Тимошенко?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что уровень инфляции в этом году не превысит 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении на общем собрании членов Европейской бизнес-ассоциации, которое проходит в Киеве.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, это будет более низкий показатель, чем прогнозировался пессимистами в 30%, но выше, чем прогнозировало правительство.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Кабинет министров Украины утвердил прогнозные макропоказатели социального и экономического развития Украины на 2009 год.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, показатель инфляции (декабрь к декабрю) утвержден на уровне 9,5%.