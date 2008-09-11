Медведчука вызвали в СБУ на допрос

Сегодня следователи СБУ в рамках расследования уголовного дела вызвали на допрос повесткой бывшего главу Администрации Президента Украины Виктора МЕДВЕДЧУКА «в связи с его антигосударственной деятельностью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также сообщил, что СБУ в отношении В.МЕДВЕДЧУКА проводит ряд других процессуальных действий с целью недопущения посягательства на конституционный строй нашего государства.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что сотрудники СБУ проверяют заявления украинских бизнесменов о вымогательстве от имени В.МЕДВЕДЧУКА на так называемый проект «Выборы-2010».

Он также сообщил, что расследование будет осуществляться в соответствии с законодательством Украины, и с разрешения следователя СБУ будут информировать о действиях, которые будут проводиться в рамках уголовного дела, а в дальнейшем и прокуратурой.