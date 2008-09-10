Яценюк заставит нардепов голосовать по-новому - есть желание, или нет

Регламентный комитет Верховной Рады Украины против работы модернизированной системы «Рада», но председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что обновленная система “Рада” будет работать.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции во время пребывания в Винницкой области А.ЯЦЕНЮК отметил, что давно ничему не удивляется, но «был неприятно удивлен письмом, которое поступило мне вчера», где речь идет о том, что Регламентный комитет категорически против того, чтобы новая система «Рада» работал.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «пока я председатель парламента, я сделаю все, чтобы эта система заработала – есть желание, или нет». Он сообщил, что сейчас завершается сертификация модернизированной системы «Рада» и «через 2-3 недели» она заработает.