Балога предвкушает драку между Тимошенко и Януковичем

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА прогнозирует, что Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов и Коммунистическая партия Украины недолго будут действовать согласованно и скоро начнут враждовать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое мнение В.БАЛОГА выразил сегодня.

По словам В.БАЛОГИ, совместные голосования в Верховной Раде фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов, перечень принятых законопроектов, вмешивающихся в сферу конституционных полномочий Президента, планы по изменению государственного строя – все это четкие свидетельства деятельности в парламенте новообразованной «партии власти».

Он считает, что впервые в новейшей украинской истории сложился политический альянс разновекторных сил, который основывается даже не на условной идеологии, а на прагматичной попытке наскоро захватить больше всего властных полномочий, не слишком проникаясь последствиями этого для страны.

«Еще до недавнего времени конкуренция между нынешними участниками «партии власти» была настолько острой, что часто напоминала борьбу на взаимное уничтожение, причем на всех фронтах – от идеологического до информационного. Теперешний союз вчерашних непримиримых антагонистов является причудливым сочетанием популизма, большого капитала, древних ленинских лозунгов и безграничных властных аппетитов», - заявил глава Секретариата Президента.

Он отметил, что первые решения новой «партии власти» приняты «явно в состоянии аффекта». «Ведь в результате предательского заговора БЮТ с «регионалами» и коммунистами было аккумулировано конституционное большинство голосов, что привело к конвейерному голосованию. Вполне понятно, почему в первую очередь альянс коалиционной фракции с оппозицией взялся именно за коррекцию законодательства, которое устанавливает равновесие во власти», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата обращает внимание, что в ближайшее время «партия власти» старательно будет избегать демонстрации глубоких внутренних противоречий. Это касается, в первую очередь, вопросов о русском языке как второго государственного, вступления Украины в НАТО, частной собственности на землю. «Фальшь в действиях «партии власти» чувствуется уже сейчас. Например, у нее есть все возможности и необходимое количество голосов для того, чтобы вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос об узаконивании государственного статуса русского языка. Однако новые союзники не спешат этого делать, поскольку этот шаг окончательно запутает электорат трех политических сил, ведь теперь избиратели БЮТ должны полюбить еще и программные лозунги Партии регионов и коммунистов», - отметил В.БАЛОГА.

Потому, по его выводу, слаженность в новом альянсе будет недолгой и сменится враждой. Так всегда происходит в ситуациях, когда объединение происходит исключительно на принципах корыстного расчета. Неминуемо проявятся конфликты на почве властных амбиций, в частности, при делении должностей и полномочий.

«Партия власти» разрушит себя изнутри, причем этот процесс будет ускоренным из-за того, что союз БЮТ с Партией регионов и коммунистами не находит поддержки у избирателей всех трех политических сил. Ю.ТИМОШЕНКО будет тяжело объяснить своим избирателям в Тернополе, что она делает в одной компании с московскими сателлитами. Так же будет выкручиваться П.СИМОНЕНКО, чтобы оправдать свою внезапную дружбу с представителями новой буржуазии в наряде от «Луи Виттон». Да и В.ЯНУКОВИЧУ в разговорах с суровыми шахтерами родного Донбасса придется подыскать аргументы в пользу сотрудничества с политической силой, лидер которого обвиняла его лично в разворовывании страны со скоростью 60 долларов в секунду», – прогнозирует В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента убежден, что новая «партия власти» прекратит существование, как только здоровые, проукраинские силы в БЮТ откажутся от идеи создания коалиции с Партией регионов и коммунистами и вернутся к формату демократического большинства. В ином случае аномальный союз будет оставаться постоянным фактором нестабильности во власти, что автоматически будет создавать новые очаги напряженности в обществе. «Такая «партия власти» стране не нужна, поскольку не является ни партией, ни властью. Ее деятельность - это худший сценарий развития политической ситуации», – отметил В.БАЛОГА.