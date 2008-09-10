Грач: СБУ вынашивает планы "по моральному разложению" Компартии

Служба безопасности Украины вынашивает планы "по моральному и идеологическому разложению" Коммунистической партии, утверждает лидер крымских коммунистов, депутат парламента страны Леонид ГРАЧ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-служба Крымского республиканского комитета Компартии Украины.

Ссылаясь на данные из «хорошо информированных источников», Л.ГРАЧ заявил о том, что знает о планах СБУ. «О таких планах, вынашиваемых в СБУ, как осуществление процесса морального и идеологического разложения Компартии изнутри», - сказал лидер коммунистов Крыма. Для этой цели, утверждает Л.ГРАЧ, поставлена задача - внедрять в ряды Компартии «агентов влияния». «В качестве конечной цели значится перерождение Компартии в организацию людей с конъюнктурными установками, идеологически сломленных», - заявил депутат.

Он отметил, что сотрудники спецслужбы действуют «достаточно топорно». «Вылавливают в ходе массовых акций активистов комсомола, увозят в органы, и там специфическими методами оказывают воздействие, принуждая под расписку дать согласие на негласное сотрудничество. Другими словами, молодежь принуждают стать информаторами и держать спецслужбу в курсе шагов крымских коммунистов», - утверждает народный депутат.

Главный коммунист Крыма выразил удивление такой «прокоммунистической» ориентацией СБУ и призвал ее «заниматься другими, более подобающими для профессионалов делами», например, изучением деятельности экстремистских организаций.