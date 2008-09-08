Тимошенко опять обещает Ющенко единого кандидата в президенты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодня не видит оснований для необходимости проведения досрочных президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила журналистам после пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

«Сейчас нет для этого оснований, я не вижу оснований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что если демократическая коалиция будет сохранена, и будут соблюдены все договоренности от 2004 года, то «нет никаких сомнений, что от демократической команды будет единый кандидат в президенты».