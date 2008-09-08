У Балоги говорят, что Янукович согласился быть спикером

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ утверждает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ принял предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об избрании его председателем Верховной Рады после переформатирования коалиции.

В частности, как заявил А.КИСЛИНСКИЙ, премьер "обязалась Кремлю" выполнять сценарий создания коалиции БЮТ и Партии регионов. По его убеждению, одним из звеньев соответствующего сценария было запланировано избрание лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА на должность председателя Верховной Рады. Такое предложение сделала лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО своим новым политическим союзникам, утверждает А.КИСЛИНСКИЙ, отмечая, что В.ЯНУКОВИЧ принял это предложение, согласившись стать вторым номером в новом политическом формате.

Вместе с тем, по словам А.КИСЛИНСКОГО, сегодняшние заявления Ю.ТИМОШЕНКО, сделанные в чрезвычайно эмоциональной нервной тональности, свидетельствуют о том, что общественность и страна не поддерживают создания коалиции БЮТ и Партии регионов.

"Нарушение коалиционного соглашения, искажение слов своих партнеров по демократической коалиции и обвинения во всех бедах Президента избраны премьером как завеса реального сценария, который воплощается ежеминутно. Его целью является существенное ослабление власти в Украине", - заявил заместитель главы Секретариата Президента. «Ежедневно этот план активно продвигают Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко в интересах России», – сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

«После событий в Грузии, где Россия попробовала сломать политическую элиту военной силой, в Украине Кремль применил более тонкий сценарий для решения своих геополитических задач: просто умело манипулируя украинскими политиками», – сказал он.

А.КИСЛИНСКИЙ подчеркнул, что неслучайно события в украинском парламенте были согласованно сыграны ПР и БЮТ накануне важных для Украинского государства международных событий – саммита Украина-ЕС, саммита НАТО и визита вице-президента США. "И это еще одно дополнительное свидетельство ежеминутно, детально просчитанного сценария", - считает он.

«Можно прогнозировать, что совершенные двумя политическими силами действия шокируют наших международных партнеров своим цинизмом, абсолютным игнорированием конституционных норм и уничтожением политических договоренностей внутри демократической коалиции», – сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, Ю.ТИМОШЕНКО совсем не скрывает своего намерения узаконить коалицию с Партией регионов. Поэтому она начала предварительно апеллировать к патриотическому электорату западного и центрального региона, утверждая, что и вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ она будет отстаивать интересы Украины, отметил он.

«Это будет невозможно с политической силой, которая выступила за признание независимости Южной Осетии и Абхазии», – сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

«К сожалению, премьер-министр, которая должна выполнять решения СНБО и своего же правительства, фактически саботирует решение украинской власти относительно урегулирования деятельности ЧФ РФ, посылая сигналы о том, что у России есть верные союзники внутри Украины, готовые действовать в ее интересах», – сказал заместитель главы Секретариата.