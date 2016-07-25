Деканоидзе заявила, что в Грузии начали процесс лишения ее гражданства

Об этом она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«Уже они запустили процесс, и отнимают у меня грузинское гражданство», - заявила она.

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Также Деканоидзе отметила, что не будет принимать участие в предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.

Кроме того, Деканоидзе опровергла слухи о своей отставке.