Тимошенко: я всегда смотрю 5-й канал, даже когда там Ющенко

«5-й канал» назвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО лидером в номинации «За женское мужество и невероятную целеустремленность». Призовую статуэтку премьер получила лично во время торжественного празднования 5-летия телеканала.

Как сообщили в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров, в своей речи Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «5-й канал» был и остается «образцом объективности» и, даже, напомнила, что «5-й канал» иногда сравнивают с CNN, с BBC и с Аль-Джазирой.

Премьер-министр вспомнила осень 2004-го года и отметила определяющую роль канала, который освещал события Оранжевой революции в Украине. «То, что Майдан состоялся, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, - это и огромная ваша заслуга».

«Посольства всех стран мира узнавали и узнают о реальной ситуации в стране именно из «5-го канала», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что и у нее лично телевизор всегда включался на 5-й кнопке. Она сообщила, что как тогда, так и сейчас, она всегда смотрит новости на «5-ом».

«По крайней мере, это единственный канал, программу которого я помню: новости каждый час. Даже речь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о политической ситуации вокруг коалиции я смотрела по 5-му телеканалу», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что на канале работают абсолютно профессиональные, искренние и сентиментальные люди, «в которых болят сердца и души за страну, за ее судьбу, за демократию».

Она поздравила всех работников «5-го канала» с юбилеем и поблагодарила их за то, что такой телеканал существует в Украине.