Раде предлагают временно ограничивать подозреваемым депутатам и судьям выезд за границу

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается изменить название главы 35 закона о регламенте на "Рассмотрение вопросов о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание или содержание под стражей (сейчас - арест) народного депутата Украины, задержание или содержание под стражей (сейчас - арест) судьи Конституционного Суда Украины, судьи суда общей юрисдикции".

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Соответственно, и в положениях статьи 218 настоящей главы санкцию в виде ареста предлагается заменить на содержание под стражей. Так, устанавливается, что согласно части третьей статьи 80 Конституции Украины ВР дает согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание или содержание под стражей народного депутата; согласно части третьей статьи 126, статьи 149 Конституции Украины - на задержание или содержание под стражей судьи КСУ, судьи суда общей юрисдикции.

Вместе с тем, статья дополняется положением, согласно которому одновременно с представлением в ВРУ генеральным прокурором Украины (исполняющим обязанности генерального прокурора Украины) в отношении народного депутата, а в отношении судьи суда общей юрисдикции, судьи КСУ - председателем Верховного Суда Украины, подается представление в Государственную пограничную службу Украины относительно временного ограничения в праве выезда за пределы Украины на срок не более 20 дней.

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В случае возврата председателем ВРУ представления генпрокурор, исполняющий его обязанности или же председатель Верховного Суда немедленно отзывает представление из Госпогранслужбы о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины.

Соответствующая замена санкции ареста на содержание под стражей предлагается и в статьях главы 35 о предоставлении письменного объяснения народных депутатов, заключения комитета относительно предоставления согласия ВР на привлечение к уголовной ответственности, задержание или содержание под стражей, а также рассмотрение ВР соответствующего вопроса.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "последние события в парламенте при рассмотрении представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест показали, что вопрос обеспечения нахождения народного депутата, судьи Конституционного Суда Украины, судьи суда общей юрисдикции на территории Украины является проблематичным".

Предполагается, что предложенные законопроектом изменения относительно ограничения выезда позволят правоохранительным органам эффективнее реализовывать решение ВРУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест. Кроме того, замена слова "арест" на слова "содержание под стражей" "устраняет несогласованность между этим законом и Уголовным процессуальным кодексом Украины, который принят позже".