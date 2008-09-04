США: Украина и Грузия выполнили все требования

США исходят из того, что Украина и Грузия "выполнили требования, необходимые для присоединения к процессу ПДЧ" в НАТО, и продолжают рассчитывать на то, что решение о присоединении этих стран к Плану действий по членству в Альянсе будет принято в декабре его министрами иностранных дел. Пресс-секретарь президента США Дана ПЕРИНО подтвердила это сегодня на регулярном брифинге.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, один из авторитетных американских журналистов поинтересовался, намерены ли США "приглашать" в НАТО Грузию, если там будут оставаться российские войска, и Украину - при наличии в Севастополе базы Черноморского флота РФ. Он напомнил, что, например, европейским союзникам США эти помехи представляются весьма весомыми.

Д.ПЕРИНО в ответ сказала, что США начали поддерживать натовские устремления Грузии и Украины "задолго до недавних боевых действий". С тех пор, по ее словам, эта поддержка "нисколько не изменилась". "Думаю, стремление присоединить эти страны, новые демократии, желающие жить в условиях свободы,.. даже усилилось в свете событий последнего месяца", - добавила она.

"На саммите НАТО в апреле было решено, что, хотя там данный вопрос не был окончательно улажен, в декабре состоится встреча министров иностранных дел, чтобы довести дело до конца", - сказала Д.ПЕРИНО.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО, на котором Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

После российско-грузинского конфликта Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ 26 августа заявила, что настаивает на предоставлении Грузии и Украине Плана действий по членству в НАТО.

Следующий саммит НАТО состоится в декабре этого года.