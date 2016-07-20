Довыборы в Раду: стали известны победители в пяти округах

Уже стали известны победители в пяти округах.

Так, в округе №23 в Волынской области победила Ирина Констанкевич от УКРОПа с 57,42% голосов.

В Днепропетровской области в округе №27 победу одержала Татьяна Рычкова, самовыдвиженец. За нее свои голоса отдали 44,57% избирателей.

В округе №85 (Ивано-Франковская область) победил Виктор Шевченко от УКРОПа с 21,19% голосов.

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В Херсонской области в округе №183 - Юрий Одарченко от "Батькивщины" (25% голосов).

В округе №206 (Черниговская область) победил Максим Микитась, самовыдвиженец из 31,45% голосов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в 7 одномандатных избирательных округах.