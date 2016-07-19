В 183-м округе на Херсонщине определился победитель промежуточных выборов в Раду
По результатам обработки 100% протоколов с участковых избирательных комиссий в округе №183 Херсонской области, больше всего голосов избирателей на промежуточных выборах депутата Верховной Рады Украины набрал кандидат от политической партии ВО "Батькивщина", директор ПАО "Строительная компания "Строймеханизация" Юрий Одарченко.
Как сообщается на сайте ЦИК, за него проголосовали 25,00% избирателей, принявших участие в голосовании, или 6 тыс. 694 человек.
На втором месте выдвиженец партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Андрей Путилов, за которого проголосовали 17,13% избирателей (4 тыс. 587 голосов). На третьем - кандидат от партии "Видродження" Михаил Опанащенко с 15,30% голосов (4 тыс. 099).
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По данным ЦИК, в округе №183 на промежуточных выборах явка составила 16,39% от лиц, вынесенных в списки.
Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в 7 одномандатных избирательных округах, в том числе и в округе №183 (Херсонская область).
Выборы в данном округе проходят в связи с тем, что в мае 2016 года сложил полномочия народного депутата от БПП «Солидарность» Андрей Гордеев, назначенный председателем Херсонской областной государственной администрации.
Для участия в выборах в округе зарегистрированы 29 кандидатов.