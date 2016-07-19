В 183-м округе на Херсонщине определился победитель промежуточных выборов в Раду

Как сообщается на сайте ЦИК, за него проголосовали 25,00% избирателей, принявших участие в голосовании, или 6 тыс. 694 человек.

На втором месте выдвиженец партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Андрей Путилов, за которого проголосовали 17,13% избирателей (4 тыс. 587 голосов). На третьем - кандидат от партии "Видродження" Михаил Опанащенко с 15,30% голосов (4 тыс. 099).

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По данным ЦИК, в округе №183 на промежуточных выборах явка составила 16,39% от лиц, вынесенных в списки.

Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в 7 одномандатных избирательных округах, в том числе и в округе №183 (Херсонская область).

Выборы в данном округе проходят в связи с тем, что в мае 2016 года сложил полномочия народного депутата от БПП «Солидарность» Андрей Гордеев, назначенный председателем Херсонской областной государственной администрации.

Для участия в выборах в округе зарегистрированы 29 кандидатов.