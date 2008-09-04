В БЮТ заявили регионалам: нет, категорически нет

14:06, 04 сентября 2008
Политика
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Позицию озвучил Кириленко

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО категорически заявляет, что депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко не будут голосовать за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, поддержит ли фракция законодательную инициативу Партии регионов об отстранении В.ОГРЫЗКО от должности, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Нет, категорически нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. Инициатором проекта постановления выступил Василий КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов).

 

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