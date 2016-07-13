Минобороны: Украина и НАТО реализуют последовательную стратегию сдерживания РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко сказал на брифинге в Киеве по итогам саммита НАТО, который состоялся в Варшаве 8-9 июля.

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"Если мы посмотрим на действия НАТО и на действия Украины, которые происходят в течение последних двух лет, возможно, будет целесообразно отметить, что каждая из сторон движется по согласованному графику. Мы реализуем последовательную стратегию сдерживания, которая не позволит поднять эскалацию конфликта, которая не позволит в дальнейшем применять меры гибридного воздействия, подрывать наш территориальное устройство, подрывать наш суверенитет, подрывать нашу независимость", - подчеркнул Петренко.

По его словам, значение саммита НАТО для Украины является знаковым, и результаты саммита будут использованы для сохранения и отстаивания национальных интересов в рамках территориальной целостности Украины, для реализации масштабных реформ и вывода Вооруженных сил Украины на новый уровень качества.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Государственного департамента США Джошуа Бейкер рассказал, что отношения НАТО и Украины переходят с уровня "ответа на кризис" на уровень долговременного партнерства, целью которого является развитие Вооруженных сил Украины по стандартам Альянса.