Депутаты ВР, Сакварелидзе и Касько анонсировали создание новой партии "Хвыля"

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали члены инициативной группы по созданию новой партии “Хвыля”.

В частности, в инициативную группу вошли народные депутаты Виктор Чумак (внефракционный, экс-БПП), Наталья Новак (БПП), бывшие заместители генерального прокурора Давид Сакварелидзе и Виталий Касько, а также председатель всеукраинской гражданской платформы “Новая страна” Владимир Козленко.

“Я хотел бы представить – это инициативная группа по созданию политической партии с рабочим названием “Хвыля”. Именно “Хвыля” (“Волна”), потому что волна должна подняться в стране и смыть вот эту грязь коррупции, которая на сегодняшний день есть. Волна должна принести в страну трансформации и волна должна сделать страну обновленной, чистой и вымытой для всех наших граждан”, - сказал Чумак.

“Это будет всеукраинская партия. Партия, которая будет иметь представительство во всех регионах страны, во всех больших и малых городах, городках... И на сегодняшний день у нас происходит то, что называется организационной работой по подбору ресурса”, - сказал Чумак, отметив, что главным ресурсом является человеческий ресурс.

Читайте такжеАпелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте имущества Каська

“Главная работа – отобрать наиболее готовых и наиболее профессиональных людей, которые являются лидерами общественного мнения, с которыми можно идти в принципе в бой”, - сказал Чумак.

Как проинформировал депутат, в частности, на сегодняшний день работает номинационный комитет, и все желающие вступить в партию должны сначала прийти в номинационный комитет. Этот комитет проверяет этих людей, собирает о них имеющуюся информацию, а затем передает собранные данные в инициативную группу, которая проводит беседу с желающими вступить в партию и в итоге отбирает из них лучших. Новым членам предлагается на местах создавать центры на региональном уровне, руководителей на местах никто не назначает.

“Они сами между собой определяют, кто пользуется наибольшим уважением в обществе, кто на сегодняшний день будет представлять эту организационную группу”, - сказал Чумак.

В конце сентября партия планирует провести учредительный съезд, потом будет сбор необходимого количества подписей (как минимум 10 тыс. в 2/3 областей), чтобы пройти регистрацию в Министерстве юстиции.

Инициативная группа отмечает, что все происходит исключительно на общественных инициативах и согласно действующему законодательству.