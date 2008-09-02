Балога подозревает, что БЮТ и ПР сговорились лишить Ющенко кресла

БЮТ и Партия регионов готовят конституционный переворот, конечная цель которого заключается в формировании и закреплении двухпартийной системы, упразднении должности Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил, комментируя действия фракций Верховной Рады в первый день работы парламента.

Он считает, что уже первые дискуссии относительно повестки дня третьей сессии Верховной Рады, обнародованные политическими силами приоритеты наглядно засвидетельствовали, что парламентское большинство не выработало единой, согласованной позиции по важным для государства внутри- и внешнеполитическим проблемам, чем подтвердило существование серьезных внутренних противоречий в коалиции.

По словам В.БАЛОГИ, неспособность фракций блока «Наша Украина - Народная самооборона» и БЮТ к консолидированным действиям, которая стала причиной длительного невыполнения коалиционных обязательств, постепенно становится необратимой.

В то же время глава Секретариата обвинил БЮТ в отходе от коалиции и взаимодействии с оппозиционной Партией регионов и коммунистами, что становится все более очевидным.

По его словам, сегодня в Раде “состоялся еще один акт легализации этого триумвирата, когда были проголосованы предложения относительно рассмотрения законопроектов (об изменениях в законы о Кабмине, Конституционном Суде, временных следственных комиссиях), которые в совокупности создадут основание к конституционному перевороту”.

По мнению В.БАЛОГИ, такие действия усиливают кризисные процессы в Верховной Раде и создают риски и угрозы общегосударственного масштаба.

«Сегодня «бютовцы» и «регионалы» продолжили движение к реализации своих планов по перекройке политической системы и узурпации власти. Дирижерами для них служат их идеологи и покровители в Москве, которые хотят взять реванш за события 2004 года и сделать из Украины управляемую страну, которая станет удобным инструментом достижения геополитических и геоэкономических интересов России. Разработанный В.МЕДВЕДЧУКОМ по заказу Ю.ТИМОШЕНКО сценарий создания кризисной ситуации в Украине, как первый шаг, предусматривает ослабление большинства. Эта роль отведена БЮТ, которая постоянно и системно блокировала выполнение коалиционного соглашения. Далее - дискредитация и развал коалиции, после чего фракции БЮТ и Партии регионов, объединившись, меняют законодательство и поднимают проходной барьер, чтобы на досрочных выборах обеспечить себе доминирование в новом составе Совета. Одновременно коммунисты по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО под надуманными поводами инициируют начало процедуры импичмента Президенту. Таким образом, под угрозой оказывается государственный строй Украины и ее существование как независимой страны», – считает В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что Секретариат Президента неоднократно предупреждал об активной подготовке БЮТ и ПР к претворению таких планов.

Это взаимодействие, по его мнению, де-факто и означает образование нового большинства в Верховной Раде. Всевозможные ссылки на то, что между этими силами нет формального соглашения о создании коалиции, не меняют сути дела. «В конечном итоге, по законодательству гражданский брак приравнивается к узаконенному в ЗАГСе. Поэтому сотрудничество «бютовцев» и «регионалов» следует уже оценивать не с позиций того, существует такой союз или нет, а с точки зрения угроз от него для национальных интересов», – считает глава Секретариата Президента.