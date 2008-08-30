Ющенко и Лугар поговорили о Грузии и предвыборной кампании в США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и сенатор Конгресса США, сопредседатель Комитета Сената по международным отношениям Ричард ЛУГАР считают необходимым консолидировать усилие мирового содружества и международных организаций на обеспечение территориальной целостности и нерушимости границ Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО и Р.ЛУГАР заявили во время приема, устроенного Президентом Украины.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг российско-грузинского конфликта и вопросов укрепления безопасности на евроатлантическом пространстве.

Обсуждая развитие украинско-американских отношений, стороны высоко оценили динамику двустороннего диалога и успешную реализацию ряда программ в отрасли безопасности, уменьшение общей угрозы и нераспространения.

Р.ЛУГАР проинформировал Президента Украины о ходе предвыборной кампании в США.