Канада намерена увеличить в Украине количество своих полицейских инструкторов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«В дополнение к заключению исторического соглашения (о зоне свободной торговли - УНИАН) я также имею удовольствие заявить, что Канада взяла на себя много других обязательств дальше продолжать свою поддержку. Мы настроены на то, чтобы поддерживать всячески ОБСЕ, предоставляя своих представителей в мониторинговую миссию. Мы отслеживаем ситуацию в плане конфликта на востоке Украины, а также по реализации Минских соглашений», - отметил канадский премьер.

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Трюдо подчеркнул, что Канада также «увеличит количество полицейского развертывания в Украине».

«22 полицейских офицера готовят местных полицейских, разрабатывают программу, чтобы подготовить должным образом полицейские силы», - отметил глава канадского правительства.