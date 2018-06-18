Неделя в цифрах

1 депутат-мажоритарщик, представитель группы "Воля народа" Александр Онищенко сбежал из Украины, не дожидаясь решения Верховной Рады о лишении его депутатской неприкосновенности, а также разрешения на задержание и арест.

2 года провел в плену боевиков на Донбассе полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, освобожденный на текущей неделе.

2 российских чиновника были выдворены из США после столкновения между американским дипломатом и российскими силовиками возле посольства США в Москве, сообщают иностранные СМИ.

3 детей погибли в Енакиево Донецкой области в результате взрыва гранаты, которую они нашли и принесли домой, сообщают в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

5 минут и 44 секунды длился забег с быками в испанской Памплоне в рамках традиционного празднования Сан Фермина, сообщают иностранные СМИ. Ранения и травмы получили 14 человек. Среди пострадавших – туристы из ЮАР, Индии, США, Канады, Португалии, Великобритании и Испании.

9 российских телеканалов пополнили список телеканалов, запрещенных для ретрансляции на территории Украины, соответствующее решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

12% совокупного дохода за газ и отопление платят получающие субсидии семьи, сообщают в Министерстве социальной политики Украины. Таких семей в стране насчитывается 5 500 000.

13 политических заключенных – граждан Украины удерживаются на сегодняшний день в России. Среди них четверо крымских татар, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

21 месяц лишения свободы за уклонение от уплаты налогов присудил суд Барселоны нападающему сборной Аргентины и "Барселоны" Лео Месси и его отцу Хорхе Орасио Месси, сообщают испанские СМИ. Месси намерен обжаловать приговор суда.

38 контрабандистов, которые занимались нелегальной перевозкой мигрантов в ЕС, были задержаны итальянскими правоохранителями, сообщают иностранные СМИ.

40 направлений, в которых Альянс намерен помогать Украине на пути реформ, были поддержаны лидерами НАТО по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

40% официального ВВП – таков уровень теневой экономики в стране, говорится в специальном исследовании Министерства экономического развития и торговли Украины.

40 человек претендуют на должности директоров национальных природных парков, Министерство экологии и природных ресурсов Украины завершило прием документов от кандидатов, сообщают в ведомстве.

43% украинцев считают вступление в НАТО основной гарантией национальной безопасности Украины, говорится в исследовании, проведенном Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

75 из 93 депутатов Киевсовета поддержали решение о запрете повышения тарифов на ЖКУ в Киеве с 1 июля 2016 года.

111 граждан Украины остаются в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

123 обыска были проведены в Ривненской области по делу о незаконной добыче янтаря, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

171 народный депутат (при 226 необходимых) поддержал идею продлить срок проведения четвертой сессии Верховной Рады на лето, до 6 сентября 2016 года. Таким образом, парламент не будет работать летом сверхурочно.

180 человек погибли в Китае в результате наводнения, вызванного проливными дождями, сообщают иностранные СМИ.

249 народных депутатов поддержали закон о деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

3 000 видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины намерено установить Министерство внутренних дел, сообщают в ведомстве.

4 000 украинских военнослужащих пройдут обучение в Великобритании, сообщил британский министр иностранных дел в кулуарах Варшавского саммита НАТО.

10 200 гривень составит минимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии, согласно закону, принятому Верховной Радой.

85 000 федеральных и муниципальных государственных агентов привлекает Бразилия для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр-2016, сообщают организаторы соревнований.

750 000 туристов из России ожидает принять Турция до конца текущего года, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на главу Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморского региона Турции.

1 500 000 гривень составит призовой фонд матча за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо", который состоится 16 июля в Одессе, сообщают в украинской Премьер-Лиге.

3 515 000 автомобилей составляет объем продаж бывших в употреблении легковых авто на первичном рынке с начала 2016 года, сообщают в "Укравтопроме". Это на 37% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

60 000 000 долларов помощи военным получила Украина в 2016 году от иностранных партнеров, сообщают в Министерстве обороны. Из них 53 000 000 долларов – техническая помощь.

137 000 000 работников стран Юго-Восточной Азии могут остаться без работы из-за автоматизации производства в ближайшие 20 лет, сообщают в Международной организации труда (МОТ) ООН со ссылкой на собственное исследование.

341 100 000 гривень поступило в государственный бюджет с начала 2016 года от налогообложения пенсий, сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

13 988 000 000 долларов составляют Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2016 года, сообщают в Национальном банке Украины. По данным НБУ, за последние 12 месяцев резервы выросли на 36,3%.

Маргарита Андреева