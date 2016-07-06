В оккупированном Енакиево от взрыва найденной гранаты погибли трое детей - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 5 июля, опубликованном сегодня.

Как отметили наблюдатели миссии, они проверяли информацию о человеческих потерях.

Медицинский персонал в больнице контролируемого боевиками г. Енакиево (41 км к северо-востоку от Донецка) сообщил миссии о том, что трое детей (11, 5 и 1,5-летнего возраста) погибли в результате взрыва гранаты.

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Представитель российских вооруженных сил из Совместного центра по контролю и координации сообщил миссии ОБСЕ, что 3 июля дети нашли гранату и принесли ее домой. Согласно полученной информации, как сообщает миссия, 4 июля граната взорвалась, ранив отца и убив трех его детей.

Медики сказали, что отец восстановится от полученных травм.

Работники морга в Енакиево подтвердили наблюдателям ОБСЕ, что в морг из больницы были доставлены тела трех детей.