Украина в этом году получила от иностранных партнеров $60 миллионов помощи для военных

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны. «В течение текущего года нами было получено помощи на сумму более $60 млн, из которых техническая помощь на сумму более $53 млн (последнее поступление - автомобиль медицинской эвакуации на базе HMMWV M1152, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36(V)10 и запасные части к ним), гуманитарное (медицинское и тыловое имущество) - около $7 млн. Нашими ключевыми партнерами в этом вопросе являются США, Канада, Великобритания и Литва», - сообщил начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

По его словам, сейчас продолжается сотрудничество с более 40 странами. Традиционно основными и наиболее активными партнерами ВСУ остаются вооруженные силы США, Канады, Великобритании, Турции, Польши и Литвы.

При этом 19 стран-партнеров оказали медицинскую помощь 211 раненым и травмированным военнослужащим ВСУ, еще 11 военнослужащих в данное время находятся на лечении за границей.

В течение 2014-2015 годов ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20 стран мира, а именно: техническую помощь (приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, техника для разминирования и др.) - на сумму около $57 млн; гуманитарную помощь (медицинское и тыловое имущество) - на сумму около $46 млн.