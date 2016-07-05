Полиция Италии арестовала 38 контрабандистов, которые перевозили мигрантов в ЕС

Об этом итальянские правоохранители сообщили в понедельник, 4 июля, передает Deutsche Welle.

В общем на Сицилии, в Риме и на Севере Италии было задержано 38 человек, из которых 25 - граждане Эритреи, 12 - Эфиопии и один итальянец.

Кроме нелегальной перевозки людей, контрабандистам вменяют торговлю наркотиками и незаконные финансовые операции.

Информатор, который помог выявить криминальную структуру и который сам раньше был контрабандистом, сотрудничает со следствием с 2014 года, сообщает агентство dpa. По его словам, беженцев, которые не могли заплатить за путешествие, отдавали египетским торговцам органами.

Как сообщал УНИАН, итальянская полиция подозревает двух граждан Украины в перевозке мигрантов из Сирии.