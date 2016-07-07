В Украине запретили трансляцию еще девяти российских телеканалов

За принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно.

Как сообщил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной решения регулятора.

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Как сообщил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной решения Нацсовета.

В то же время, в связи с сокращением количества российских телеканалов, разрешенных к ретрансляции на территории Украины, регулятор «пускает» на украинское телевидение максимальное количество европейских.

В частности, Нацсовет на своем заседании разрешил трансляцию в Украине американского эротического канала Penthouse HD. Согласно с законом «О защите общественной морали» транслироваться этот канал будет с полуночи до 4 часов утра.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

С тех пор Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины 68 российских телеканалов.

Данные телеканалы занимаются российской пропагандой, искажают действительность и являются инструментом манипуляции общественным мнением, используемым страной-агрессором.

В декабре 2015 года регулятор разрешил трансляцию в Украине голландских эротических телеканалов Playboy TV, EROX HD и Erotica TV, а в мае 2016 года - разрешил трансляцию эротического канала NuArt TV, зарегистрированного в столице Латвии Риге