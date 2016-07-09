Украина призывает Нидерланды принять ответственное решение по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в рамках саммита НАТО в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Президент призвал нидерландскую сторону принять ответственное решение относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом», - говорится в сообщении.

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Президент Украины выразил благодарность премьер-министру Рютте за позицию, которая позволила ЕС продлить действие секторальных и экономических санкций против Российской Федерации, доказавших свою действенность в вопросе пресечения российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина продолжает ожидать от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.