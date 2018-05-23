Михаил Сирота олицетворял правовую совесть нации

Вчера вечером в автокатастрофе погиб Михаил Сирота. Народный депутат Украины, один из отцов действующей Конституции и один из немногих сегодняшних политиков, кто относился к Основному Закону как к чему-то серьезному, основополагающему, что не может изменяться или отменяться в угоду политической конъюнктуре, с учетом будущих выборов. Я знаю только двух политиков, которые могли наизусть процитировать весь Основной Закон, точно называя номер статьи и абзац. Один из них – Михаил Сирота. Один из немногих депутатов, за которого было не стыдно, который не мог приехать неподготовленным на какую-то международную конференцию, которого любили журналисты. У него было прекрасное чувство юмора. Он одинаково смешно мог и рассказать об опыте таможенного осмотра в питерском аэропорту и сымпровизировать маленькую пьесу в лицах на тему, как украинский народ принимает новую Конституцию на референдуме. С его уходом, в нашем политикуме стало еще меньше здравого смысла и политической ответственности. Светлая ему память.

Политики и юристы, которые знали Михаила Дмитриевича, поделились из УНИАН своими воспоминаниями о нем. Виктор Мусияка, один из соавторов действующей Конституции: С ПОТЕРЕЙ МИХАИЛА ПОЗИЦИИ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ БЫ ИМЕТЬ КОНСТИТУЦИЮ С ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЗИЦИЙ, ОЧЕНЬ ОСЛАБЛИ Тяжело уже сейчас думать, что Михаила нет, и что-то о нем вспоминать. Мне эта трагическая гибель кажется каким-то недобрым знаком для Украины. Что вот в такой сложный политический момент ушел политик, который так страстно отстаивал интересы Украины, который внутри себя чувствовал свое предназначение, будто понимал, что он должен был выполнить определенную миссию.

Когда принималась Конституция, это для него и для всех нас был огромный момент, но именно он тогда стоял на парламентской трибуне и докладывал статьи Конституции... Его точка зрения на то, какой должна быть Конституция, никогда не менялась. Вы помните, как он относился к идее принятия новой Конституции?

Сегодня взвешивать и оценивать эту личность сложно. Необходимо время, чтобы понять масштаб этой фигуры. С потерей Михаила позиции тех, кто хотел бы иметь Конституцию с государственных позиций, очень ослабли. Конституция – основа государственного строя и государственной жизни страны. Но не все политики, причастные к конституционному процессу, исходят из этого. Он очень болезненно относился к идее новой Конституции не потому, что имел отношение к принятию действующей, а потому, что понимал: стабильность данного Закона – гарантия того, что государство будет развиваться нормально.

Вспоминаю конституционную ночь – он же несколько часов стоял на трибуне... Его порой подменял Стретович, чтобы Сирота мог выпить кофе. Говорили, что Михаилу для поддержки добавляли в кофе несколько капель коньяка. Может, это его немного расслабило, но не снизило тонус энергетики. Он зачитывал каждую статью и призывал: “Я прошу вас, голосуйте... Прошу вас, голосуйте”. Он понимал, что это исторический момент, что настоящий документ необходим государству.

Принятие Конституции было уже финальной частью. А перед тем была огромная, никому не видимая работа, когда мы по много часов ежедневно сидели, у нас были тексты конституций многих держав, мы учитывали практику мирового конституционализма. И мы ежедневно ходили к Президенту (Леониду Кучме), обсуждали с ним то, что наработала комиссия. Были споры, тяжелые дискуссии, был юмор, а временами и крепкое словцо. Кучма отстаивал крепкую президентскую власть, и он не очень воспринимал то, что, на его взгляд, власть эту ослабляло. Он очень уважал Сироту. И часто после наших диалогов, монологов Леонид Данилович соглашался с нашими наработками.

Игорь Колиушко, директор Центра политико-правовых реформ: ОН БЫЛ ПРИМЕРОМ НЕЗАВИСИМОСТИ МЫШЛЕНИЯ Преждевременная смерть Михаила Сирота – трагедия не только для близких и друзей, но и для всей Украины. Михаил Дмитриевич вошел в историю не только своей консолидирующей ролью в конституционном процессе 1996 года. Он до последнего времени оставался одним из немногих политиков, кто переживал не о своей карьере или своем бизнесе, а о судьбе государства, искал пути решения проблем, которые появлялись в процессе его становления.

Все годы своей деятельности он был примером независимости мышления, непоседливости в желании действовать, и в то же время рассудительности – при выборе методов и средств. Его убедительности и взвешенности нам всем будет не хватать, и не только в политике.

Владимир Семиноженко, председатель Украинского форума, членом которого был Михаил Сирота: БЕЗ НЕГО ОТПАДУТ ПОСЛЕДНИЕ МОРАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ НЕПОРЯДОЧНЫХ ПОЛИТИКОВ

Вряд ли мы найдем в украинской политике человека, способного так много сделать для страны и так мало востребовать взамен. Я считаю, что Украина как государство держится на нескольких больших политических поступках. Один из них – позиция Михаила Сироты в конституционном процессе 1996 года.

Боюсь, с уходом Михаила Дмитриевича, который олицетворял правовую совесть нации, отпадут и последние моральные барьеры, которые стояли на пути непорядочных в правовом отношении политиков. Это огромная потеря для Украины.

Борис Беспалый, народный депутат Украины предыдущих созывов: ОТ ВСЕГДА БЫЛ ПРОСТЫМ И ЧЕЛОВЕЧНЫМ Я знал Михаила Дмитриевича где-то с зимы 1996–1997 лет. Это был звездный момент его карьеры, и меня поразило то, что, находясь в эпицентре событий, от продолжал оставаться простым и человечным, и я не видел свойственного многим политикам головокружения от успеха и популярности. Потом это впечатление подтвердилось на протяжении десяти лет нашего общения.

Он человек очень ясного ума. Возможно, потому и непросто ему было найти свое место в современной политике.

От любого человека что-то остается. В фильме “Доживем до понедельника” звучал вопрос: неужели все, что остается от человека, – это тире между двумя датами? С Сиротой это не так...

Конституция, к которой он приложил руку, была тем переломным моментом, после которого само наше государство пошло вверх и утвердилось, была внедрена гривня, началось укрепление экономики, пошли приватизационные процессы, стали формироватьсяразнообразные институты и инструменты рынка. Жизнь Михаила Дмитриевича была короткой, но счастливой, полной.

Александр Мороз, экс-спикер Верховной Рады: ЗАЩИЩАТЬ КОНСТИТУЦИЮ, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩАТЬ ПАМЯТЬ О МИХАИЛЕ СИРОТЕ Мне очень жаль, что об украинских политиках добрые слова говорят, когда их уже нет... И особенно жаль, что это касается Михаила Сироты. Я знал Михаила Дмитриевича много лет, мы вместе работали над Конституцией: я был председателем парламента, а он главой Конституционной комиссии. У нас были нормальные, рабочие отношения, мы часто встречались в разных дискуссиях, на «круглых столах». Главное, он никогда не был конъюнктурщиком. И хотя мы часто занимали разные политические позиции, с Михаилом Дмитриевичем всегда можно было вести диалог, можно было договориться даже в самых сложных переговорных ситуациях. Интеллигентность, взвешенность, ум были неотъемлемыми чертами этого политика.

В то время, когда шла работа сверх Конституции, он – бесконечно отданный этому делу – сомневался, что демократическая Конституция может быть принята парламентом.

Однако уже после 23.00, стоя на трибуне, Сирота занял позицию, которая помогла принять Основной Закон...

Его гибель – это огромная потеря и для украинского политикума, и для той политической силы, которую Михаил Сирота представлял. Он продвигал идею опоры на интеллигенцию, считая ее двигателем реформ и возрождения Украины. Потому что сам был очень интеллигентным и порядочным человеком.

Уверен, что если бы мы не приняли нашу Конституцию, то в Украине действовал бы сейчас авторитарный вариант Основного Закона, который Президент Кучма вынес бы на всенародный референдум.

Но впервые в мире украинская Конституция была принята Верховной Радой вопреки воле Президента. И сейчас эту Конституцию хотят модернизировать, подстроить под меркантильные, амбициозные интересы некоторых политиков.

Потому сегодня защищать Конституцию значит защищать память о Михаиле Сироте. Я хочу выразить глубокие сожаления семье Михаила Дмитриевича, пусть земля ему будет пухом, а память о нем всегда будет жить среди людей.

Опрашивала Маша Мищенко