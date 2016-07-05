Айвазовская: выборы в "отдельных районах" Донбасса до конца года маловероятны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Айвазовская сказала, отвечая на вопросы журналистов.

«По состоянию на сейчас ничего не изменилось, то есть возможность или потенциал организации выборов в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей до конца года маловероятны», - сказала Айвазовская.

По ее словам, 8-9 июля в Варшаве состоится саммит НАТО, на котором будет принят ряд решений или предложений относительно Украины, которые будут касаться фактора безопасности.

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«Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, но эти предложения усилят позицию Украины в переговорном процессе», - считает Айвазовская.

Она отметила, что после саммита НАТО планируется проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки».

«Лидеры четырех государств встретятся, чтобы обсудить текущую ситуацию, возможно, повлиять на динамику самого переговорного процесса, потому что конечное решение принимается не в подгруппах и даже не в Трехсторонней контактной группе, а все же на уровне официальных политических лидеров», - сказала Айвазовская.

Она отметила, что динамика переговоров в Минске будет зависеть от комплекса обстоятельств, среди которых приоритетом являются вопросы безопасности.

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«Мы надеемся, что тема полицейской миссии ОБСЕ в ближайшее время перейдет в практическую плоскость, поскольку в «нормандском формате» согласие на эту миссию уже есть», - сказала Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что местные выборы на Донбассе должны состояться «не под дулами боевиков», а в соответствии с украинским законодательством и в строгом соответствии со стандартами ОБСЕ. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что выборы на Донбассе сейчас невозможно провести по объективным причинам.