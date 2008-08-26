В милиции о гибели Сироты говорят: «там непонятная ситуация»

Следственным отделом Главного управления МВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором вчера вечером погиб народный депутат Михаил Сирота.

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ, уголовное дело возбуждено согласно ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в пресс-службе ГАИ МВД Украины уточнили, что ДТП произошло 25 августа в 19.40 в Васильковском районе Киевской области, на 39-м километре автотрассі Устиновка-Гребенки-Узин. Вследствие лобового столкновения автомобиля “Дэу Ланос” под управлением водителя 1984 г.р., жителя одного из сел указанного района с автомобилем “Тойота Камри” погибли оба водителя, а пассажирка “Тойоты” доставлена в больницу.

В свою очередь, Н.ЖУКОВИЧ уточнил, что пассажирка иномарки является женой М.Сироты. Сейчас она находится в реанимации больницы города Белая Церковь.

Причины столкновения окончательно не установлены; как сказал Н.ЖУКОВИЧ: «Там непонятная ситуация, дорога в этом месте ровная, им некого было обгонять». К тому же оба автомобиля новые – “Дэу Ланос” этого года выпуска, “Тойота Камри” - прошлого.