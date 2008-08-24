Президент МОК объявил Олимпийские игры закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак РОГГЕ объявил летние Олимпийские игры-2008 закрытыми.

Церемония закрытия состоялась в Пекине на стадионе "Птичье гнездо" - главной арене XXIX летней Олимпиады. В начале церемонии открытия на главной арене Олимпиады появились представители всех стран - участниц Олимпиады.

В выступлении Ж.РОГГЕ назвал Игры и их организацию "исключительными", а глава КНР ХУ Цзиньтао заверил, что власти Китая довольны тем, как прошла Олимпиада-2008 в Пекине. "Успех пекинской Олимпиады стал возможен благодаря стараниям всего китайского народа и людей всего мира", - сказал в воскресенье на встрече с лидерами зарубежных стран председатель КНР.

После того, как огонь Игр-2008 был погашен. Олимпийский флаг был вручен мэру Лондона Борису Джонсону. XXX летние Олимпийские игры пройдут в 2012 году в столице Великобритании.

В церемонии закрытия Олимпиады-2008 приняли участие, в частности, гитарист британской группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.