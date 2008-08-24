Янукович: вопрос об отставке правительства остается актуальным
"Нет единства, нет системного подхода"
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос об отставке правительства остается актуальным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам в Киеве.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «работа правительства неэффективна, как неэффективна и сама коалиция».
Он отметил, что существует достаточно причин этой неэффективности, и основные из них – внутри коалиции - «нет единства, нет системного подхода к решению вопросов».
В.ЯНУКОВИЧ добавил, что Украина - «это большое хозяйство, это большая страна», и поэтому необходимо заниматься экономикой, социальной политикой. «И здесь, как говорится, нужно, чтобы был один-единственный сильный кулак», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он добавил, что в правительстве есть «случайные люди». «Их нужно заменять, поскольку это не идет на пользу работы исполнительной власти и, безусловно, не идет на пользу страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
На вопрос, возможно ли, что после объявления Конституционным Судом решения относительно принципов существования коалиции будет инициироваться вопрос об отставке правительства, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Безусловно».