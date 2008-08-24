Янукович: вопрос об отставке правительства остается актуальным

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос об отставке правительства остается актуальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «работа правительства неэффективна, как неэффективна и сама коалиция».

Он отметил, что существует достаточно причин этой неэффективности, и основные из них – внутри коалиции - «нет единства, нет системного подхода к решению вопросов».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что Украина - «это большое хозяйство, это большая страна», и поэтому необходимо заниматься экономикой, социальной политикой. «И здесь, как говорится, нужно, чтобы был один-единственный сильный кулак», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что в правительстве есть «случайные люди». «Их нужно заменять, поскольку это не идет на пользу работы исполнительной власти и, безусловно, не идет на пользу страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На вопрос, возможно ли, что после объявления Конституционным Судом решения относительно принципов существования коалиции будет инициироваться вопрос об отставке правительства, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Безусловно».