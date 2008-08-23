Янукович: за считанные дни превратили Россию во врага

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что нынешняя власть сделала Украину "фактически участником военного конфликта в Южной Осетии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня вечером на митинге в Харькове, посвященном празднованию 65-й годовщины освобождения Харькова от фашистских захватчиков и Дню города.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что кризис в "наших отношениях необходимо преодолеть безотлогательно".

По его словам, "волей и усилиями действующей власти Украину сделали фактически участником военного конфликта в Южной Осетии".

"В результате, не имея ни малейшей возможности повлиять на ход событий, Украина создала напряженность на собственных границах", - сказал лидер Партии регионов.

По его словам, произошло "нечто неподдающееся рассудку: в течение считанных дней Россию из дружественного государства и стратегического партнера, с кем Украину объединяет общая многовековая история, вдруг превратили во врага".