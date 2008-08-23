Способна ли Украина отстоять свою независимость (опрос)

Большинство украинцев верят, что Украина способна отстоять свою независимость и территориальную целостность. Факторами, которые могут этому помешать, чаще всего называют непрофессионализм власти и разобщенность политической элиты.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного экспертами центра «Тейлор Нельсон Софрез Украина» по инициативе еженедельника «Зеркало недели».

38,8% опрошенных однозначно уверены, что Украина способна отстоять независимость и целостность. Так считают и респонденты в возрасте 18-19 лет (40,7%) и те, кому 60 лет и более (43,6%). 19,8% разделяют подобный оптимистический прогноз с оговорками. В сумме - 58,6%.

В то же время, пятая часть опрошенных (20,4%) решительно убеждены, что защитить свою политическую самостоятельность Украина не сможет (среди жителей юга Украины убежденных в этом еще больше - 27,7%). 15,1% не столь категоричны, но в способности Украины защитить себя сомневаются. Итого - более трети населения (35,5%).

Вместе с тем, на вопрос, что может помешать Украине отстоять свою независимость и целостность, только 8% респондентов ответили «Ничего не помешает». Абсолютных оптимистов больше среди молодежи до 20 лет (17%) и жителей западных областей (12,8%).

20,3% опрошенных видят угрозу в разобщенности общества (21,4% на востоке и только 16,7% - в Киеве). В боеготовности армии не уверены 22,5% (в том числе 30,3% - на западе и только 16,4% южан).

Основными факторами, которые могут помешать Украине отстоять свою независимость и целостность, названы разобщенность политической элиты (41,8%) и непрофессионализм власти (45,8%). При этом среди сторонников первой точки зрения жителей юга меньше всего, а среди приверженцев второй - больше всего.

В ходе социологического исследования, проведенного 19-22 августа при помощи телефонного опроса, были проинтервьюированы 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением свыше 20 тысяч. Уровень погрешности не превышает 3%.