Гройсман убежден, что Украина будет в ЕС через десять лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью газетам Funke Mediengruppe спрогнозировал, сколько Украине понадобится времени на вступление в ЕС. Об этом со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет "Европейская правда".

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Гройсман отметил, что соглашение об ассоциации с ЕС станет движущей силой реформ.

"Я убежден, что Украина будет через десять лет в ЕС", – сказал Гройсман.

"Мы идем по европейскому пути, что для нас означает свободу, права человека и сильную экономику", – добавил глава украинского правительства.

Он также отметил успехи Украины в сфере борьбы с коррупцией и необходимости гармонизации украинского законодательства с европейским.

"Мы должны привести наши нормы в соответствие с нормами ЕС", – сказал Гройсман.

"Многое уже сделано, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Например, мы создали абсолютно прозрачную систему государственных закупок", – добавил премьер.

Глава правительства Украины признал, что стране еще много чего нужно сделать на пути евроинтеграции. Также он отметил необходимость улучшения инвестиционного климата и проведении судебной реформы.

В интервью немецким Гройсман СМИ также раскритиковал решение Великобритании выйти из ЕС и отметил, что молодые британцы проголосовали за ЕС.

"Важным сигналом является то, что молодое поколение в Великобритании проголосовало за то, чтобы остаться в Европейском Союзе", – отметил глава правительства.