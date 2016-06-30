Порошенко: Никакие Brexit не остановят Украину на пути евроинтеграции - рубикон пройден

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым сегодня в Софии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я могу подчеркнуть - европейским устремлениям Украины ничего не угрожает. У нас будет безвизовый режим с Евросоюзом, мы завершим процедуру ратификации соглашения об ассоциации, расширим секторальное сотрудничество, имплементируем соглашение об ассоциации и реформах, которые кардинально изменят нашу страну», - отметил Порошенко.

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«Рубикон в направлении Европейского Союза Украина перешла, и никакие Brexit ее не остановят», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью.