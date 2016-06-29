Neue Zürcher Zeitung: Привет из Москвы

Об этом пишет Петер Винклер в статье "Привет из Москвы", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Систематическое ограничение и запугивание дипломатических посланников и членов их семей – проверенное средство авторитарных режимов для оказания давления на правительство другой страны. Все надеялись, что в отношениях России с Западом такая практика будет упоминаться только в истории холодной войны. Но в понедельник госдепартамент США официально подтвердил, что американские и другие западные дипломаты в Москве отметили значительное увеличение надзора и преследований со стороны российских служб, после того, как два года назад вспыхнул конфликт в Украине, и Запад ввел санкции в отношении Москвы.

Визит к Путину

Вероятно, кампания против американских и других западных дипломатов в России достигла таких масштабов, что госсекретарь Джон Керри в конце марта обсуждал этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако, это вмешательство не помогло. По крайней мере, так говорит журналист Джош Роджин в статье для "The Washington Post", ссылаясь на секретные меморандумы, которые американские дипломаты в Европе отправили в Госдепартамент. Роджин утверждает, что говорил с рядом лиц, которые либо читали, либо составляли меморандумы.

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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, которого цитирует Роджин, говорит, что притеснения резко усилились после вторжения России в Украине. Все в американском посольстве ощущали давление. За ним и его семьей регулярно следили, и российские агенты должны были удостовериться, что их заметили. В меморандумах американские дипломаты также сообщили о конкретных угрозах. Поздно ночью неизвестные вторглись в дома дипломатов, просто чтобы переместить мебель, включить свет или телевизор. Один из дипломатов якобы сообщил, что нашел экскременты на ковре в своей гостиной.

Согласно газетной статье, дипломаты в Москве, где чаще всего происходят преследования, рассказали также о проколотых шинах и произвольных проверках автомобильной инспекции. В одном случае, который произошел немного раньше, во время ограбления была убита собака военного атташе. В стране, чей режим подозревают в убийствах неугодных политиков и других противников за границей, такие события нельзя назвать пустяками, это огромное бремя для тех, кто с этим столкнулся.

Косвенное признание

Далее Роджин пишет, что после детального обсуждения администрация Обамы решила не отвечать таким же способом. Согласно сообщениям агентства Reuters, в январе госдепартамент в качестве предупреждения отозвал аккредитацию пяти из шести российских почетных консулов, базирующихся в Калифорнии, Флориде, Миннесоте, Юте и Пуэрто-Рико.

В своей статье в "The Washington Post" Роджин цитирует заявление посольства России по вопросу обвинений. Любопытно, что представители Москвы даже не пытались отрицать обвинения. Они скорее ссылались на принцип взаимности, утверждая, что в последние несколько лет у дипломатического персонала в Соединенных Штатах были "некоторые проблемы".

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Кроме того, Москва признает, что отношения между Россией и США ухудшились, и что это "негативно влияет на работу дипломатических миссий". Причиной ухудшения отношений Москва, конечно же, называет исключительно политику Вашингтона, которая направлена на то, чтобы наказать Россию за военную оккупацию украинского полуострова Крым и изолировать ее.

Возврат к холодной войне?

В статье Роджин сообщает, что в ответ на это государственный департамент США учредил специальные курсы для будущих дипломатов в Европе, чтобы обучить их противостоять давлению России. К тому же, постоянно будут проводиться межведомственные совещания для того, чтобы выявлять такие инциденты и реагировать на них. Истории времен холодной войны? В Америке в таком случае часто прибегают к "утиному тесту": если что-то выглядит, как утка, плавает, как утка и крякает, как утка, то, вероятно, это и есть утка.